حكم دولي لإدارة لقاء الرويسات والحراش

قررت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اسناد مهمة إدارة لقاء قمة الجولة الـ 21 من بطولة قسم الهواة -وسط شرق- بين مستقبل الرويسات والضيف اتحاد الحراش للحكم يوسف قاموح.

وجاء قرار تعيين قاموح، المرشح لإدارة لقاءات كأس العالم 2026، لهذه القمة الكروية. بالنظر إلى أهميتها الكبيرة، في صدام مباشر بين فريقين يتنافسان على ورقة الصعود إلى حظيرة الكبار.

وسيدير قاموح، اللقاء المقرر الخميس المقبل بين الرويسات والحراش. بمساعدة كل من بويمة وبوخاتم، فيما تم تعيين قماري، حكما رابعا.

وقبل 10 جولات عن اختتام بطولة قسم الهواة، مجموعة “وسط-شرق” يتصدر الرويسات الترتيب العام بـ 48 نقطة، وعلى بعد 5 خطوات من ضيفه ومنافسه المباشر، اتحاد الحراش.

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