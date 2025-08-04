حكم سنغالي لادارة مباراة المنتخب الوطني للمحليين ضد أوغندا لحساب “الشان”

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة الأولى للمنتخب الوطني للمحليين، في بطولة “الشان”، والتي ستجمعهم اليوم الإثنين، بمنتخب أوغندا.

واختارت هيئة التحكيم التابعة لـ”الكاف”، الحكم السنغالي، أدلبرت ديوف، لإدارة مباراة المنتخب الوطني للمحليين، ضد أوغندا.

وسيدير الحكم أدلبرت، هذه المواجهة، حسب ذات المصدر، بمساعدة كل من الإيفواري، ايبا ميدرب ايتيان، والبوركينابي حبيب عمر سانو، بالإضافة للايفواري الآخر كليمون كيبان، كحكم رابع.

وفيما تعلق بحكام تقنية “الفار”، عينت لجنة التحكيم التابعة لـ”الكاف” الحكم السنغالي عيسى ساي، بمساعدة الجنوب افريقي أبونغيل توم.

يذكر أن مباراة المتخب الوطني للمحليين، ضد نظرائهم من أوغندا، مقررة اليوم الإثنين، انطلاقا من الساعة السادسة، بملعب “مانديلا الوطني” بكمبالا.