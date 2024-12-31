حكم صومالي لإدارة مواجهة “السياربي” والأهلي

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مهمة إدارة لقاء شباب بلوزداد، والأهلي المصري لطاقم تحكيمي من مالي.

ويستقبل الشباب الأهلي المصري، هذا الجمعة. بداية من الساعة 20:00، بملعب 5 جويلية 62، برسم الجولة الـ 4 من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وسيقود اللقاء، الحكم عمر عبد القادر ارتان، بمساعدة مواطنيه، حمزة حاجي عبدي، وموليد راج علي، بينما سيكون الصومالي الآخر، أحمد حسن حسين أحمد، حكما رابعا.

وتتواجد “السياربي” في المركز الثالث للمجموعة الثالثة بـ 3 نقاط، مقابل 7 للأهلي المصري. و5 نقاط لأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في الوصافة، ونقطة وحيدة لملعب أبيدجان، الايفواري، في المركز الأخير.

وعليه فإن الشباب يبقى مطالبا بالفوز على الأهلي. من أجل استعادة حظوظه في المنافسة على احدى تأشيرتي ربع النهائي من جهة، ورد الاعتبار، بعد هزيمة القاهرة القاسية، بسداسية كاملة، من جهة أخرى.