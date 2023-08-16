حكم طوغولي لإدارة مباراة أولمبي الشلف وباندل النيجيري

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”. ثلاثي تحكيم من الطوغو. لإدارة مباراة أولمبي الشلف، وفريق باندل النيجيري. لحساب كأس الكاف.

واختارت الكاف، الحكم الطوغولي أكليسو غناما، لإدارة هذه المباراة، بمساعدة مواطنيه كوملان دومينيو، أبدو كابيلان.

ومن المقرر أن تجرى هذه المباراة التي تدخل ضمن الدور التصفوي الاول من كأس الكاف، يوم السبت المقبل، بملعب “سامويل أوبيميديا” بنيجيريا.

يذكر أن كتيبة اولمبي الشلف، ستشد رحالها غدا الخميس إلى نيجيريا، لمباشرة مغامرتها الإفريقية ضمن كأس الكاف، في مواجهة مضيفها نادي باندل النيجيري.