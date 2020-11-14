حكم عليهم بالسجن والطرد.. 3 حراقة جزائريين في فرنسا يسرقون منزل قاضي

مثُل أمام القضاء الفرنسي، 3 جزائريين يقيمون بفرنسا بطريقة غير شرعية، لسرقتهم منزل قاضي تحقيق.

وتتراوح أعمار الموقوفين بين 21 و 35 عامًا، حيث حكم عليهم بالسجن، مع الطرد النهائي من الأراضي الفرنسية دون العودة.

وبحسب صحيفة لا ديبيش الفرنسية، اعتقل الأحد الماضي كل من يحيى وسعيد وعبد القادر لارتكاب عملية سطو في تولوز.

وينحدر الموقوفون الثلاثة من ولاية مستغانم غرب الجزائر، حيث وصلوا إلى فرنسا قبل أربعة أشهر.

وقام مساء الأحد الماضي، بالدخول الى المنزل بتولوز، في حدود الساعة الثالثة فجرا، دون علمهم أنه قاضي.

وبحسب محضر المحكمة ، فإن الشبان الثلاثة لم يفزعوا من وجود أصحاب المكان، وكانوا متجهين إلى غرفة نوم الزوجين.

وقال قاضي التحقيق في تولوز “لقد أيقظتني أنفاسه على وجهي عندما كان يسرق هاتفي الخلوي من غرفة نومنا”.

وطالب المدعي العام التماس السجن لمدة ثلاث سنوات، مع حظر دائم لدخول التراب الفرنسي.

وحكم على يحيى وسعيد وعبد القادر بالسجن 6 إلى 15 شهرًا مع الطرد من الأراضي الفرنسية.

وسأل المتهم يحيى، رئيس الجلسة عما إذا كان بإمكانه العودة إلى الجزائر دون قضاء عقوبة السجن، الا أن القاضي رفض.