حكم غابوني لإدارة الداربي المغاربي بين النادي الإفريقي والسياسي

أختير الحكم الغابوني، إيريك أوتوغو كاستان، لإدارة المواجهة المرتقبة بين النادي الإفريقي، وشباب قسنطينة، لحساب دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وكشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن تعيين الحكم كاستان، لإدارة هذه المباراة، بمساعدة مواطنه ماسوندا مونتال، وسورو فاتسوان من ليزوتو.

وتدخل هذه المواجهة، ضمن مباريات ذهاب الجولة الأولى، من مرحلة المجموعات، لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تلعب هذه المباراة، بتاريخ الـ11 جانفي الجاري، ابتداءا من الساعة الثامنة مساءا بملعب “رادس” بتونس.