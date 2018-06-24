حكم غامبي لإدارة القمة المغاربية بين الوفاق السطايفي والدفاع الحسني

عينت لجنة التحكيم التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الحكم الدولي الغامبي بكاري غاساما، لإدارة مباراة وفاق سطيف أمام الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وتدخل هذه المباراة المقررة يوم 17 جويلية المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، لمنافسة كأس رابطة الأبطال الإفريقية.

وسيساعد الحكم الغامبي بكاري غاساما، في إدارة هذا اللقاء، مواطنيه سليمان سوسي، عمر دربويي، وممادو جالو، كحكم رابع، بينما سيكون الإيفواري عمر كوامي، محافظ اللقاء.

يذكر أن هذه المباراة ستجرى بملعب “08 ماي” بسطيف، يوم 17 جويلية المقبل، ابتداء من الساعة الثامنة ليلا.