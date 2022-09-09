حكم غامبي لإدارة مباراة شباب بلوزداد ورونجيرز في رابطة الأبطال

عيّن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم حكام مباراة شباب بلوزداد امام أف سي بو رونجيرز من سيراليون في مباراة دوري المجموعات من رابطة الابطال.

وقالت إدارة فريق رونجيرز،اليوم الجمعة، إنّ الكاف عيّنت ثلاثة حكام من غامبيا، يقودهم حكم الساحة حسان بوبكر. وعبد العزيز بولال حكم مساعد. في حين سيتولى نافالي غارغلي مسؤولية الحكم المساعد الثاني.

كما قال إن المباراة ستجري غدا بالمركب الرياضي لمونروفيا الليبيرية بداية من الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت الجزائري.

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