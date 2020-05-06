حكم قضائي بحق برنامج “رامز مجنون رسمي” بعد الدعوى بإيقافه

فن وثقافة
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حكم قضائي بحق برنامج “رامز مجنون رسمي” بعد الدعوى بإيقافه
بقلم نادية بن طاهر

حسم القضاء الإداري المصري، اليوم الأربعاء، الجدل القائم حول برنامج “​رامز مجنون رسمي​”، وأصدر حكمه في الدعوى المقامة مِن قِبل عدد من المحامين لمنع بثه.

ورفضت المحكمة في حكمها، وقف عرض البرنامج، كما أن نص الحكم القضائي أكّد على أن المحكمة اطّلعت بنفسها على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضرّ بالأمن القومي المصري.

وأشارت المحكمة إلى أن البرنامج لا يعدو عن كونه عملاً فنياً يمارِس فيه مُقدِّم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف، وأن الحلقة لا تكاد أن تنتهي إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرّض له خلالها.

وأكدت المحكمة على أنه من الطبيعي أن تتنوع الأعمال الفنية، لترضي كل الأذواق ووجهات النظر.


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