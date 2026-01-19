حكم ليبي لإدارة لقاء بلوزداد وستيلينبوش الجنوب إفريقي

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مهمة إدارة لقاء شباب بلوزداد والضيف نادي ستيلينبوش الجنوب إفريقي، لطاقم تحكيمي من ليبيا.

وحسب الصفحة الرسمية لـ”السياربي” فإن الحكم الليبي معتز ابراهيم. سيقود المباراة المقررة الأحد القادم، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بداية من الساعة 20:00.

وسيكون النادي البلوزدادي، أمام حتمية الفوز في المواجهة المندرجة الجولة الـ 3 من مجموعات كأس الكونفدرالية. من أجل احياء آماله في بلوغ ربع النهائي، بعدما اكتفى بـ 3 نقاط من فوز وهزيمة في أول جولتين.