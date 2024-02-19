حكم مالي لإدارة مباراة شباب بلوزداد ويونغ أفريكانز التنزاني

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الحم المالي بوبو تراوري، لإدارة المباراة المقبلة لشباب بلوزداد، ضمن دوري أبطال إفريقيا، أمام يونغ أفريكانز التنزاني.

وسيُدير الحكم المالي بوبو تراوري، هذا اللقاء، بمساعدة كل من البوركينابي سايدو تيما (مساعد أول)، والمالي، ماديبو ساماكي (مساعد ثاني).

كما كشفت إدارة شباب بلوزداد، بأن هذه المواجهة التي ستجمعها بمضيفها يونغ أفريكانز التنزاني، مقررة يوم 24 فيفري بملعب “دار السلام”.

يذكر أن مباراة شباب بلوزداد، ويونغ أفريكانز التنزاني، تدخل ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.