حكم متهم بالرشوة لإدارة مباراة الجزائر أمام غينيا

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم برنارد كاميل من لسيشل لإدارة مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني هذا الأحد في إطار الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

وسبق للحكم برنارد كاميل وأن أدار مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره التونسي خلال نهائيات كأس امم إفريقيا التي أقيمت في الغابون 2017، حيث أثار جدلا كبيرا بسبب إنحيازه للفريق التونسي.

وكانت صحيفة سيشل نيوز قد فجؤت مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن نشرت حيثيات قرار الإجتماع بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم والذي تم فيه صدوزر قرار خاص بتلقي طام تحكيم سيشيلي بقيادة برنارد كاميل لرشوة من قبل فريق فيتا كلوب الكنغولي، وأكدت الصحيفة أن الكاف أوقف الحكم أليستير بارا الحكم الرابع لمباراة المصري المصري وفيتا كلوب الكونغولي على خلفية إعترافه لتلقيه رشوة.