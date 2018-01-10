حكم “مجهول” لإدارة قمة الدور 16  من كأس الجمهورية

أعلنت اليوم اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم عن الحكام المعنيين بإدارة مُباريات الدور 16 لمنافسة كأس الجمهورية.

حيث عينت لجنة التحكيم الحكم الرئيسي “بوزرار” رفقة المساعدين “رحمون” و”ياحي” والحكم الرابع “لدرع” لإدارة قمة الدور 16.

التي ستجمع فريق “إتحاد العاصمة” بضيفه “شباب قسنطينة” يوم الثلاثاء المقبل بداية من 16:00 بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وأسندت نفس اللجنة مُهمة إدارة مُباراة “شبيبة الساورة” والضيف “وفاق سطيف” إلى الحكم “بن براهم” رفقة “لاسمي” ، “بوفاسة” و”أودينة”.

وفضلت هيئة التحكيم “بوزرار” على العديد من الأسماء التي تملك خبرة إدارة المباريات الكبيرة على غرار “عبيد شارف” و”بوخالفة” و”حلالشي”.