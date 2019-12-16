حكم مصري لإدارة الداربي المغاربي بين الرجاء وشبيبة القبائل

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم مصري، لإدارة المواجهة التي ستجمع نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بشبيبة القبائل.

واختارت “الكاف”، محمد معروف عيد منصور، حكما رئيسيا لهذا الداربي المغاربي، الذي سيجمع الرجاء البيضاوي المغربي، بشبيبة القبائل.

وسيساعد الحكم محمد معروف، في إدارة هذه المواجهة، مواطنيه، توفيق طالب، كمساعد أول، ومحمود أحمد كمساعد ثاني.

وتدخل هذه المباراة التي سيحل فيها فريق شبيبة القبائل، ضيفا على الرجاء المغربي، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.