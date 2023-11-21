حكم من التشاد لإدارة لقاء بلوزداد ويونغ أفريكانز

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم من التشاد، لإدارة لقاء شباب بلوزداد، وضيفه يونغ أفريكانز التنزاني في منافسة دوري أبطال إفريقيا.

ويستقبل الشباب يوم الجمعة، بملعب 5 جويلية 62. الضيف التنزاني بداية من الساعة الـ 20:00، في افتتاح لقاءات دور مجموعات “الشامبينز ليغ”.

وكشفت إدارة “أبناء لعقيبة” بأن الكاف، عينت رباعي تحكيم تشادي لإدارة المواجهة. بقيادة الحاجي آلاو محمد، ومساعديه بوغولا عيسى وموسى حفيز.