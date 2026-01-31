حكم من موزمبيق لإدارة لقاء “العميد” ولوبوبو الكونغولي

أسندت لجنة التحكيم التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مهمة إدارة لقاء مولودية الجزائر وضيفه الكونغولي، سانت ايلوا لوبوبو، لطاقم تحكيمي من موزمبيق.

ويستقبل “العميد” غدا الأحد، ضيفه الكونغولي، بملعب “علي عمار” بالدويرة. برسم الجولة الـ 4 من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، بعد أسبوع فقط من هزيمة المولودية ذهابا في “لوبومباشي” بهدف من دون مقابل.

وحسب بيان نشرته إدارة الفريق العاصمي، فإن الحكم الموزمبيقي، سيلسو أرميندو ألفاكاو. سيدير هذا اللقاء، بمساعدة مواطنيه زكرياس هوراسيو بالوي، وسيمويس برناردو غوامبي.

بينما سيكون سيمويس برناردو غوامبي كحكم رابع في هذه المواجهة. التي يبحث فيها بطل الجزائر، عن تحقيق أول انتصار له في مجموعات “الشامبينزليغ” بعد هزيمتين وتعادل في أول 3 جولات.