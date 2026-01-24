حكم من نيجيريا لإدارة لقاء المولودية ولوبوبو الكونغولي

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، مهمة إدارة مباراة مولودية الجزائر، والمُضيف سانت ايلوا لوبوبو الكونغولي، لطاقم تحكيم من نيجيريا.

ويحل بطل الجزائر، غدا الأحد، ضيفا على ممثل الكرة الكونغولية. على أرضية ملعب “مازيمبي” بمدينة لوبومباشي، بداية من الساعة 14:00. ضمن الجولة الـ 3 من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وحسب بيان نشرته إدارة “العميد” فإن الحكم النيجيري، جوزيف أودي أوغابور، سيدير اللقاء، بمساعدة مواطنيه، محمد يعقوب محمود، وعبد المجيد أولاييد.

بينما سيكون ساليسو بشير، كحكم رابع في هذه المواجهة، التي تكتسي أهمية كبيرة للمولودية. التي جمعت نقطة وحيدة في أول جولتين من هزيمة وتعادل، وتبحث عن انتصار يبقيها في سباق بلوغ ربع النهائي.