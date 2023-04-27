حكم مواجهة لياسما و الجيش الملكي مُطالب بأداء في المستوى

سيكون الحكم المصري محمد معروف، يوم الأحد المقبل، مع اختبار حقيقي، عند إدارته لمواجهة الجيش الملكي واتحاد العاصمة .

برسم إياب الدور الربع النهائي لكأس الكنفدرالية الإفريقية، والتي ستٌجرى بملعب مولاي عبد الله، على الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

وحسب ما كشفت تقارير إعلامية مصرية، بحر هذا الأسبوع، فإن الحكم المصري محمد معروف، بعد نهاية مواجهة الإياب بين الجيش الملكي وإتحاد العاصمة.

سيكون مُقبل على الدخول في تربص مغلق في الأرجنتين، وتحت إشراف من الفيفا، تحسبا لإدارة مواجهات مونديال الشباب.

للإشارة، سبق للحكم محمد معروف، أن تعرض للتوقيف سابقا هذا الموسم، من طرف لجنة الحكام المصرية لمدة شهر.

بعد أن ارتكب الحكم معروف، خطأ فادحا هذا الموسم، خلال إدارته مواجهة فيوتشر ضد بيراميدز، برسم الجولة 13 من الدوري المصري.

حيث قام الحكم معروف بطرد لاعب، وقرّر استئناف اللعب دون خروج اللاعب المطرود من أرضية الملعب.