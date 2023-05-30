حكم موريتاني لإدارة النهائي بين سوسطارة ويانغ أفريكانز

قام الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بتعيين الحكم الموريتاني دهان بيدا لإدارة النهائي الذي سيجمع بين اتحاد العاصمة ويونغ أفريكانز.

وكشفت أن الحكم للموريتاني بيدا سيساعده في مهمته كل من غاروس دون سانتوس من أنغولا وأرسينيو مارنغول من موزمبيق.

كما قالت في بيان لها، عبر الموقع الرسمي، ان حكم غرفة “الفار” سيتكفّل بها الحكم المصري محمود أشور ويساعده الحكمين المصريين محمد عبد السيد حسين ومحمود أحمد عبد الراجل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti