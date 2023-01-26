حكم موريتاني لإدارة ربع نهائي الشان بين الجزائر وكوت ديفوار

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الموريتاني، عبد العزيز بوح، لإدارة مباراة ربع نهائي الشان، بين المنتخب الوطني، وكوت ديفوار.

وسيدير الحكم عبد العزيز بوح، هذا اللقاء، بمساعدة كل من السنغالي نوا بانقورا، والمالي موديبو سامار.

كما اختارت الكاف، البنيني هيغو لويس هوغنانداند كحكم رابع في هذه المواجهة، والوريتاني موسى ديارا محافظا للقاء.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، يواجه كوت ديفوار، غذا الجمعة بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، برسم ربع نهائي الشان.