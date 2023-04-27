حكم موريتاني لإدارة مباراة شباب بلوزداد وماميلودي صان داونز

عينت لجنة التحكيم لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح، لإدارة مباراة شباب بلوزداد، وماميلودي صان دانونز.

وكشفت إدارة شباب بلوزداد، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، عن تعيين الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح، لإدارة هذه المباراة.

كما سيدير الحكم عبد العزيز بوح، المواجهة بمساعدة مواطنه حمدين ديبا، كمساعد اول، والموزمبيقي أرسينيو شاردريك، حكم مساعد ثاني.

يذكر أن شباب بلوزداد، يواجه يوم السبت المقبل، مضيفه ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي، برسم لقاء العودة من الدور الربع نهائي لرابطة أبطال إفريقيا.