حكم موقوف أدار لقاء المولودية والنصر السعودي !!

يعيش الإتحاد العربي لكرة القدم على وقع فضيحة، بعد تعيينه للحكم الأردني أدهم مخادمة، لإدارة لقاء العودة بين مولودية الجزائر والنصر السعودي وهو موقوف.

وهو ما جعل رئيس النادي “العالمي” سعود آل سويلم، ينتقد الهيئة العربية ويبدي غضبه من الحكم الذي أوقفه الإتحاد الأردني لمدة شهر كامل.

وهو ما ينافي المادة 12 من “الفيفا” التي تلزم على تعيين حكام لا يكون عليهم أي ملاحظات أو إيقافات في إتحاداتهم.

ومن جهته أكد رئيس لجنة حكام الاتحاد العربي عدم علم اللجنة بإيقاف الحكم الأردني مشيرا إلى درايته بحجم الخطأ المرتكب.