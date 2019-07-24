حكم نهائي “الكان” يكشف سبب إلغائه ركلة جزاء منتخب السنغال

كشف الحكم الكاميروني، أليوم نيانت، السبب الذي دفعه للعدول عن قراره في منح ضربة جزاء لمنتخب السنغال، خلال نهائي “الكان”، أمام المنتخب الجزائري.

وصرح أليوم نيانت، لوسائل إعلام كاميرونية: “لاحظت منذ الوهلة الأولى وجود لمسة يد ضد لاعب جزائري، ومساعدي وافقني الرأي”.

وأضاف: “لكن الحمد لله أن لدينا تقنية الفيديو، للتحقق من الأمور، فهي وسيلة مهمة للغاية، لقد نبهتني لوجود لمسة يد، لكن حكم الفيديو طالبني بالتحقق من الأمر”.

وتابع الحكم الكاميروني: “لم أستغرق أكثر من دقيقة لمراجعة الإعادة ثم صححت قراري، لأنني وجدت أن المخالفة غير متعمدة، ويد اللاعب الجزائري لم تكن بعيدة عن جسده”.

وأردف: “لقد تم تزويدي بلقطتين، إلا أنني اكتفيت بمراجعت صورة واحدة واتخذت قراري النهائي بإلغاء ركلة الجزاء”.

وأوضح: “اليد كانت ملتصقة بالجسد، وفنيا لم تمنح جسم اللاعب مساحة أكبر، وأؤكد أن القرار النهائي يكون لحكم الساحة، وليس لتقنية الفيديو، فهي مجرد وسيلة مساعدة”.

وأكد الحكم الكاميروني، أليوم نيانت، أن لاعبي المنتخب السنغالي، لم يعترضوا على قراره في النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس.