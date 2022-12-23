حكم نهائي المونديال يخرج عن صمته ويرد على الفرنسيين

خرج الحكم البولندي، سيمون مارسينياك، عن صمته ليرد على الفرنسيين بعد ادارته نهائي منافسة كأس العالم قطر 2022.

حيث قال، مارسينياك، خلال مؤتمر صحفي عقده في بولندا:”الفرنسيون لم يذكروا لقطة هدف مبابي الثالث، حيث كان هناك 7 لاعبين فرنسيين على أرض الملعب”.

كما أضاف:”في فرصة راندال كولو مواني الضائعة في نهاية المباراة، كان هناك العديد من الاحتياطيين داخل الملعب، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك”.

“بخصوص هدف الأرجنتين الثالث.. يجب أن يؤثر هذا الموقف على المباراة حتى يعاقب عليه”.

قبل أن يختم:”هناك صحف تبحث عن الضحية، لقد تلقينا إشادات من حكام فرنسيين كبار، كما قال كيليان مبابي إننا كنا حكاما رائعين”.