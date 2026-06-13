حكم نهائي 2022 يُدير لقاء “الخضر” والأرجنتين !

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الحكم البولندي سيمون مارسينياك، لإدارة مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الأرجنتيني، ضمن مونديال 2026.

ويرتقب أن تقام المباراة المندرجة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الـ 10 هذا الأربعاء. عند الساعة 02:00 صباحا بتوقيت الجزائر، على ملعب “كانساس سيتي تشيفز” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان صاحب الـ 45 عاما، قد أدار مواجهة نهائي مونديال 2022، التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الفرنسي، بملعب “لوسيل” بقطر.

وسيكون مارسينياك، في مواجهة “الخضر” و”التانغو” مرفوقا بمواطنيه توماس ليستكييفيك. كمساعد أول، وآدم كوبسيك.

فيما تم تعيين كامبل كريك كاوانا ووغ، من نيوزيلندا حكما رابعا ومواطنه ايزاك تريفيس، حكما مساعدا احتياطيا.

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