حكم يطرد 6 لاعبين في مواجهة وفاق القل-نجم تازوقارغت

قام حكم بطرد 6 لاعبين بالبطاقة الحمراء في مواجهة وفاق القل ضد نجم تازوقارغت التي جرت أمسية اليوم الثلاثاء لحساب الجولة 19 من بطولة ما بين الرابطات المجموعة الشرقية.

اللقاء الذي جمع وفاق القل صاحب المرتبة ماقبل الأخيرة برائد المجموعة نجم تازوقارغت بملعب بن جامع عمار بالقل انتهى بفوز الأول بهدف دون رد.

المواجهة شهدت مناوشات كبيرة بين لاعبي الفريقين مما أجبر حكم المقابلة على طرد 6 لاعبين بالبطاقة الحمراء (3 لاعبين من كل فريق).

حيث واصل الفريقين اللعب بـ 7 لاعبين ميدان وحارس مرمى طيلة فترات الشوط الثاني.

الهدف الوحيد سجله المهاجم شمس الدين مسيخ عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 30 ليبتعد أصحاب الأرض نسبيا عن ذيل الترتيب.