حكومة الأردن الجديدة تؤدي اليمين أمام العاهل

أخبار العالم
  • -
  • 0
حكومة الأردن الجديدة تؤدي اليمين أمام العاهل
بقلم ياسمينة د

أدّت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز الخميس، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني.

لتضمّ إلى جانب الرزاز 28 وزيرا بينهم 7 سيدات.

وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي.

وضمّت الحكومة الجديدة 14 وزيرا من حكومة الملقي، حيث حافظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين على موقعيهما.

فيما ضمت الحكومة رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء.

وكلف الملك الرزاز الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لهاني الملقي، بعد احتجاجات شهدها البلد على مشروع قانون ضريبي.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital