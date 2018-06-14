حكومة الأردن الجديدة تؤدي اليمين أمام العاهل

أدّت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز الخميس، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني.

لتضمّ إلى جانب الرزاز 28 وزيرا بينهم 7 سيدات.

وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي.

وضمّت الحكومة الجديدة 14 وزيرا من حكومة الملقي، حيث حافظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين على موقعيهما.

فيما ضمت الحكومة رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء.

وكلف الملك الرزاز الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لهاني الملقي، بعد احتجاجات شهدها البلد على مشروع قانون ضريبي.