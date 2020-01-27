حكومة الوفاق الليبية: المجلس الرئاسي سيضطر لإعادة النظر في أي حوار سياسي

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حكومة الوفاق الليبية: المجلس الرئاسي سيضطر لإعادة النظر في أي حوار سياسي
بقلم فوزية مسعدي

قالت حكومة الوفاق الليبية، إنّ المجلس الرئاسي سيكون مضطرا لإعادة النظر في أي حوار سياسي أمام خروقات قوات حفتر وقصفها الأحياء المدنية.

وأفادت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الإثنين نقلا عن وكالة الأناضول، أنها “تحمل رعاة الهدنة مسؤولية عدم إلتزام الطرف المعتدي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=763393

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