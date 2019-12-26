حكومة الوفاق الليبية تطلب من تركيا دعما عسكريا

طلبت حكومة الوفاق الليبية رسميا مساء اليوم الخميس من تركيا دعما عسكريا بريا وبحريا وأيضا جويا.

وحسب ما افادت به وكالة رويترز ان حكومة الوفاق الليبية طلبت رسميا من تركيا دعما عسكريا .

واوضح مسؤول بطرابلس “طلبوا رسميا من تركيا تقديم دعم عسكري جوي وبري وبحري، لمواجهة هجوم للقوات الشرقية على العاصمة”.

وقال سفير ليبيا في أنقرة ان “ليبيا بحاجة إلى الدفاع الجوي، والتدريب الخاص، والخبرة لدعم المقاتلين في الميدان، لدينا عدد كاف من المقاتلين”.

وأضاف عبد الرزاق مختار أحمد عبد القادر “ليبيا دعمت تركيا بشأن قضية قبرص، والآن تستجيب لنا عندما نحتاج نحن”

وللإشارة فقد طلب الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في جانفي الماضي من البرلمان تفويض من اجل إرسال قوات إلى ليبيا.