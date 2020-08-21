حكومة الوفاق الليبية: نقدر موقف الجزائر ونتطلع لدورها الفعال في الدفع بعملية السلام

قال وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا أن موقف الجزائر الداعم للسلام في ليبيا محل تقدير واعتزاز.

وفي تغردية على صفحة الوزارة على توتير، قال باشاغا ان حكومة بلاده تتطلع دائما لدور فعال للجزائر للدفع بعملية السلام و الوفاق في ليبيا.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني الليبية ان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أجرى اتصال هاتفي بوزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني ان بوقادوم رحب بالدعوة لوقف إطلاق النار ودعى إلى تطبيق الاتفاق السياسي بأسرع وقت.