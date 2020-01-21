حكومة الوفاق الليبي ترد على دعوة الرئيس تبون لحوار يجمع الفرقاء

قال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي، إن مبادرة الجزائر في الدعوة لحوار يجمع جميع الفرقاء، لاقت ترحيبا كبيرا.

وأوضح القبلاوي، أن الجزائر دولة شقيقة وجارة، وهي من تتبنى المبادرة لجمع الفرقاء الليبيين، بعيدا عن أية تدخلات أخرى سلبية.

وثمنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استعداد الجزائر تنظيم حوار يجمع بين الفرقاء الليبيين.

وأكد المتحدث، في تصريح للإذاعة، أن مصداقية الجزائر وثقلها الديبلوماسي ووقوفها على مسافة واحدة بين جميع الفرقاء يؤهل إنجاح المبادرة.

وأضاف القبلاوي، أن “إعلان الجزائر عن هذا الموقف يعني لنا الكثير، خصوصا وأن الجزائر محايدة تماما عن الصراع داخل ليبيا”.

تابعا “الجزائر مساحة حقيقية لمسار الوفاق الليبي، وهذا ما سيساهم في وقف شلال الدم المستمر على الأراضي الليبية”.