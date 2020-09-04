حكومة الوفاق الوطني تعيد وزير الداخلية الموقوف فتحي باشا آغا إلى منصبه

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس الخميس، إعادة وزير الداخلية الموقوف، فتحي باشا آغا، إلى منصبه ومباشرة مهامه.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي على صفحته في “الفايسبوك”، بأنه تقرر رفع الوقف الاحتياطي عن فتحي باشا آغا، وزير الداخلية المفوض.

كما أوضح البيان بأن يباشر وزير الداخلية، فتحي باشا آغا، مهامه مع إلغاء كل حكم يخالف هذا القرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ومثُل الوزير للتحقيق الإداري بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات في طرابلس ومدن أخرى.

كما تم التحقيق معه بشأن أيّ تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين، أين أوقف بتاريخ 28 أوت وكلّف وكيل وزارة الداخلية، خالد أحمد التيجاني مازن بتسييره مهامها.