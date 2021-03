حكومة بوتسوانا تحفز لاعبيها بـ 900 ألف دولار للإطاحة بالخضر

ونشر صحفي غارديان الإنجليزية “ميكي جينيور” على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “تويتر”، خبر المنحة التحفيزية التي سيتحصل عليها أشبال المدرب الجزائري عادل عمروش.

هذا وسيكون منتخب بوتسوانا مطالبا بالفوز بمبارتين مقابل التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا المقبلة التي ستحتضنها الكاميرون 2022.

ويستقبل المنتخب الجزائري نظيره البوتسواني يوم 29 مارس الجاري بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

🇧🇼 Botswana has been promised USD $895,000 by their government if they manage to beat 🇿🇼 Zimbabwe and 🇩🇿 Algeria in the #AFCON2021Q qualifiers this month.

Botswana are 3rd in group H with 4 points from 4 games.

They'll qualify if they win their next 2 games. #Botswana pic.twitter.com/bFOB8cw8eS

— Micky Jnr ✪ (@MickyJnr__) March 11, 2021