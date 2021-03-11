حكومة بوتسوانا تحفز لاعبيها بـ 900 ألف دولار للإطاحة بالخضر

أعلنت حكومة بوتسوانا عن تقديم منحة للاعبي المنتخب البوتسواني مقابل الإطاحة بالمنتخب الجزائري خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

ونشر صحفي غارديان الإنجليزية “ميكي جينيور” على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “تويتر”، خبر المنحة التحفيزية التي سيتحصل عليها أشبال المدرب الجزائري عادل عمروش.

هذا وسيكون منتخب بوتسوانا مطالبا بالفوز بمبارتين مقابل التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا المقبلة التي ستحتضنها الكاميرون 2022.

ويستقبل المنتخب الجزائري نظيره البوتسواني يوم 29 مارس الجاري بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.