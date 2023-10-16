حكومة كولومبيا تعلن عن قرارها بطرد سفير الكيان لديها

طلب وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا، اليوم الاثنين، من السفير الصهيوني في بوغوتا الاعتذار ومغادرة البلاد.

وذلط بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين الكيان والمقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ووصف الوزير ليفا على حسابه على منصة “إكس” تصريحات السفير غالي داغان ردا على بيترو بأنها “وقاحة مجنونة”.

وكان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

هذا وثمنت حركة حماس الفلسطينية قرار طرد السفير الصهيوني في كولومبيا، كما دعت دولا أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة بطرد سفراء الكيان لديها.