حكومة “ماي” تتصدع والسبب “بريكسيت”

ذكرت صحيفة صنداي تايمز ، أن أربعة وزراء بريطانيين من المؤيدين للبقاء في الإتحاد الأوروبي على وشك الإستقالة من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بسبب خروج بريطانيا من التكتل.

وقالت الصحيفة أيضا إن الاتحاد الأوروبي رفض خطة ماي لآلية مستقلة للإشراف على خروج بريطانيا من أي ترتيب جمركي مؤقت توافق عليه.

وتحاول ماي التوصل إلى التفاصيل النهائية لإتفاق إنسحاب بريطانيا، لكن المحادثات تعثرت بشأن الحدود في إيرلندا.

وإقترحت بريطانيا ترتيبات جمركية مؤقتة على نطاق المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي لحل هذه المسألة.

لكن مؤيدي الإنسحاب في حزبها يريدون أن يكون لدى لندن القول الفصل في موعد إنتهاء هذا الترتيب لمنع الإرتباط بالتكتل إلى ما لا نهاية.