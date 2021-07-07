حكومة هايتي تعلن اغتيال رئيس الدولة

أعلنت حكومة هايتي أن رئيس الدولة جوفينيل مويس اغتيل الليلة الماضية برصاص شخص مجهول تسلل إلى مقر إقامته.

و حسب بيان الرئاسة فقد تسلل اشخاص الى مقر اقامة رئيس الدولة في فجر الليلة بين الثلاثاء و الاربعاء و اطلقوا النار على الرئيس الذي اصيب بجروح خطيرة اودت بحياته

و اضاف البيان ان السيدة الاولى في هايتي تتلقى العلاج بعد تعرضها لجروح نتيجة الهجوم على الرئيس

و قد نددت حكومة هايتي بلسان وزيرها الاول الدكتور كلود جوزيف،حسب ذات البيان، بالجريمة الشنعاء و دعى الوزير الأول الشعب الى الهدوء و التعقل في هايتي مؤكدا ان الوضعية الامنية في البلاد تحت سيطرة الشرطة

زهيدة ث