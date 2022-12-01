حكيمي أفضل لاعب في مواجهة المغرب أمام كندا

تُوج النجم الدولي المغربي، أشرف حكيمي، بجائزة أفضل لاعب في مواجهة المغرب أمام كندا.

حيث تم اختيار الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي رجل المباراة التي شهدت فوز المغرب بهدفين لهدف.

وتألق، حكيمي، في اللقاء الذي جرى بملعب الثمامة وشهد تصدر أسود الأطلس للمجموعة السادسة بـ7 نقاط.

وسجل ثنائية المغرب في هذا اللقاء كل من، حكيم زياش، ويوسف النصيري.