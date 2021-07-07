حكيمي يخطف الصدارة من محرز كأغلى صفقة عربية

تصدر اللاعب المغربي أشرف حكيمي، قائمة أغلى صفقة عربية بعد انتقاله رسميا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من إنتر ميلان الإيطالي في صفقة مالية قدرت بـ 70 مليون أورو.

وخطف أشرف حكيمي الصدارة من اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز الذي إنتقل إلى فريق مانشستر سيتي صيف 2018 قادما من ليستر سيتي الإنجليزي بصفقة قدرت بـ 68 مليون أورو.

ويحتل النجم المصري محمد صلاح المركز الثالث فى قائمة أغلى صفقات النجوم العرب، بعد انتقاله لفريق ليفربول الإنجليزي فى صيف عام 2017، بقيمة 42 مليون أورو، قادما من فريق روما الإيطالي.

أغلى صفقات للنجوم العرب عبر التاريخ:

1 – أشرف حكيمي من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان مقابل 70 مليون أورو.

2 – رياض محرز من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي بقيمة 68 مليون أورو.

3 – محمد صلاح من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون أورو.

4 – حكيم زياش من أياكس الهولندي إلى تشيلسي بقيمة 40 مليون أورو.

5 – إسلام سليمانى من سبورتنج لشبونة البرتغالي إلى ليستر سيتي مقابل 30 مليون أورو.

6 – مهدي بن عطية من روما إلى بايرن ميونخ بقيمة 28 مايون أورو.

7 – أيمن عبد النور من موناكو الفرنسي إلى فالنسيا الإسباني بقيمة 22 مليون أورو