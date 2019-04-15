حكيم بلحسل يتراجع عن استقالته من الأفافاس

تراجع السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، حكيم بلحسل، اليوم الاثنين، عن استقالته من الحزب.

وأفاد أنه بعد إعلان استقالته، أمس الأحد، تلقى الكثير من المكالمات والرسائل والكثير من ردود الفعل.

وأشار أنه تأثر كثيرا، وشعر بالارتياح إزاء التعاطف والتضامن الذي تلقاه من المناضلين.

وبالنظر إلى رفض استقالته، من قبل غالبية أعضاء السلطة الرئاسية، إلى جانب التماس قوى لأغلبية أعضاء المجلس الوطني للحزب.

اتخذ قرارًا بالامتثال لرغبات غالبية المدراء التنفيذيين والناشطين في جبهة القوى الاشتراكية، بما يحقق المصلحة الكبرى للحزب.

وتعهد بلحسل ألا يدخر أي جهد، للجمع بين أسرة جبهة القوى الاشتراكية، داعيا مسؤولي الحزب والناشطين إلى توحيد الجهود من أجل مصلحة الأفافاس.