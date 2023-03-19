حكيم بوطهرة عن أسعار السيارات: تم تكييفها حسب احتياجات المواطن

قال الرئيس المدير العام لستيلانتس الجزائر، حكيم بوطهرة، في تصريح خص به “النهار”. إنه تم تكييف أسعار السيارات حسب احتياجات المواطن.

وأضاف المتحدث قائلا “عملنا من أجل أن يكون عندنا أحسن التكنولوجيات والتجهيزات في السيارات وبأحسن الأسعار”.

وتابع حكيم بوطهرة ” أسعار السيارات في متناول الكثير من الشباب. وهناك أيضا السيارات العائلية مثل tippo والتي تتميز بكبر حجمها. والسيارات النفعية الكل يجمع أن أسعارها في المتناول”.

وأشار حكيم بوطهرة أن علامة فيات تزخر بشبكة توزيع قوية تغطي حوالي 28 ولاية، بما لا يقل عن 30 نقطة بيع.

وكشف حكيم بوطهرة أنه بنهاية السنة الجارية ستكون هناك 40 نقطة بيع موزعة على مستوى 30 ولاية.

وتابع حكيم بوطهرة “خصصنا لبداية العملية 50 ألف سيارة فيات في كل الموديلات. لكن لو ارتفع الطلب ممكن رفع الطلب حسب الامكانيات المتاحة لرفع الانتاج”.

وأفاد الرئيس المدير العام لستيلانتس الجزائر أن مصنع وهران سيكون جاهزا أواخر فصل الصيف المقبل. فيما ستصنع أول سيارة أوائل ديسمبر.