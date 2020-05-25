حكيم دكار: هكذا إكتشفت إصابتي بفيروس كورونا

تحدث الفنان الجزائري، حكيم دكار، عن تفاصيل إكتشافه لإصابته بفيروس كورونا المستجد، في اتصال هاتفي مع قناة “النهار”.

وقال دكار من المستشفى بقسنطينة، أنه يخضع لبروتوكول العلاج منذ أمس.

وأكد الفنان، أن ثقته في المولى عز وجل ثم في الأطباء كبيرة، معتبرا أن الحياة معركة ويجب عدم ترك المرض يتغلب علينا.

وعن تفاصيل معرفته بالمرض، قال حكيم دكار أنه يطبق كل الإجراءات الوقائية منذ ثلاثة أشهر، من التعقيم وارتداء الكمامة، ويقوم بتوعية الناس عن طريق فيديوهات.

وأضاف الفنان أنه أصيب بزكام، فذهب للقيام بالتحاليل، وبعد يومين تم إعلامه أن نتيجة تحليله إيجابية.

وأكد دكار أن تقبل الأمر، وقام بتحضير ملابسه وتوجه إلى مستشفى قسنطينة للعلاج.