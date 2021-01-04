حكيم دكار يتحسر على غيابه عن الأعمال الرمضانية: همشوني

عبر الفنان الكوميدي الجزائري المحبوب حكيم دكار، عن أسفه الشديد لغيابه للسنة الثانية على التوالي عن السباق الرمضاني.

وأرجع الفنان، أسباب غيابه، إلى الجهوية والتهميش، في الوقت الذي يتم فيه التحضير لأعمال الشهر الكريم.

و قال دكار في اتصال مع “النهار أون لاين”: “لم يتصل بي أي أحد، وأنا لا أذهب إلى الوزارة لعرض خدماتي”.

وأضاف بطل سلسلة “جحا”: “الجميع يعرف أنني أتنفس الفن، لا أعرف المعايير التي يستخدمونها لقبول الفنانين”.

وتابع الفنان: “على العموم أنا موجود وأتمنى أن أكون حاضرا في شهر رمضان”.

وحول جديده، قال دكار: “لدي مجموعة من السيناريوهات وأحلامي تبقى أحلام”.

وأضاف الفنان: “لقد قاموا بحظري، أو ربما أنا لا أناسب مناهجهم ومشاريعهم”.

وتابع حكيم دكار: “ربما المشكل في الأموال، وكما يعلم الجميع أعمالي كلها قيمة”.

وتابع دكار: “عندما كنت مقيما في العاصمة، كنت ألوم من يتكلم على الجهوية، لكن عندما إنتقلت إلى قسنطينة، شعرت فعلا بهذا”.

وشارك حكيم دكار في العديد من الأفلام والمسلسلات والسلسلات الفكاهية في الجزائر وخارجها.