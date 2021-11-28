حكيم دكار يفوز بمقعد في المجلس البلدي لقسنطينة

أعلن الممثل الجزائري حكيم دكار، والمعروف بـ “جحا”، عن فوزه بمقعد في الإنتخابات المحلية بالمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي.

وشكر الفنان، كل من صوتوا له ودعموا ترشيحه وآمنوا بقدراته. كما شكر حكيم دكار، كل من دعمه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب دكار على حسابه بفايسبوك: “أعلن فوزي بمقعد في الانتخابات المحلية، المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة، عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي”.

وأضاف الفنان: “أود أن أشكر كل من صوتو ودعمو ترشيحي وأمنو بنا بالتصويت وكل من دعمنا في وسائل التواصل ومن هاتفنا وكلمنا وكان سندا لنا. لأننا أصحاب مشروع سنكمله معا ملتزمين بما عهدناه”.

وختم دكار: “شكرا للأحبة والأصدقاء من مدينتي ومن الوطن ومن خارجه. قسنطينة لك مني ومنا ألف تحية”.

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نسبة المشاركة الوطنية المؤقتة عند إغلاق مراكز الاقتراع

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، سهرة السبت، عن نسبة التصويت المؤقتة للإنتخابات المحلية والولائية بعد الإنتهاء من عملية التصويت والفرز.

وفي ندوة صحفية نشطها شرفي كشف ان نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية وصل فيها عدد الناخبين 8517919 أي بنسبة 35.97 بالمائة. كما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية بلغ عدد الناخبين 8145226 أي بنسبة 34.39 بالمائة.

وكان شرفي قد اعلن نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 16 سا وصل فيها عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 24.27 بالمائة. كما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 16سا بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 23.30بالمائة.

في حين بلغت نسبة المشاركة في حدود الساعة الواحدة زولا وبلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 13 سا 13.30 بالمائة. كما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 13سا 12.70 بالمائة.

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