“حكيم دكار” يفوز في محليات 2017

فاز الفنان “حكيم دكار” في المجلس البلدي في محليات 2017 بإحدى بلديّات ولاية قسنطينة.

وقال دكار في اتصال هاتفي مع قناة “النهار”، أنّ ترشّحه في الإنتخابات المحلية كان لخدمة التّنمية المحلية وقطاع الفن والثقافة.

وأضاف، حتى يكون قريب من المواطن القسنطيني للنظر في انشغالاته، مؤكّدا أنّ أدواره تجسّد ذلك وأعماله الفنيّة نابعة من الواقع الإجتماعي.

وتابع دكّار، أنّه يريد أن يردّ القليل من خير قسنطينة، مضيفا بأنّ الفنان تكون له مصداقية أحسن.