حكيم دكار ينفي إصابته بعدوى كورونا خلال تصوير سلسلة “زوج في حصلة”

فند الفنان الجزائري، حكيم دكار، إصابته بعدوى فيروس كورونا، خلال تصوير سلسلة “زوج في حصلة”.

وكتب الفنان على صفحته بفايسبوك: “بعد تداول بعض الإشاعات أن سبب إصابتي بداء covid 19 راجع للتصوير الأخير لسلسلة التلفزيونية “زوج في حصلة”، إنتاج محطة قسنطينة الجهوي، أنا الفنان حكيم دكار أنفي وأكذب كل هاته الإشاعات جملة وتفصيلا”.

وأشار دكار، إلى أن نهاية التصوير كانت في بداية رمضان وكان سليما معافى، وأنه اصابته بهذا الداء كان في آخر يوم من رمضان، بعد ثبوت التحاليل”.

وطمأن الفنان، جمهوره، إن مثل هذه الإشاعات لا مجال لها من الصحة، معتبرا أن هذه الإشاعات، تعمل لصالح أشخاص يريدون إعطاء الأمر أكثر من أهميته لأسباب ومصالح ذاتية.