حكيم زدادكة يقترب من الليغا الاسبانية

رشحت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الأربعاء، الظهير الأيمن لنادي ليل، والمنتخب الوطني الجزائري، حكيم زدادكة، للالتحاق بالدوري الاسباني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن مدافع الخضر، يتواجد في مفاوضات جد متقدمة، مع نادي قاديش، الذي أنهى “الليغا” الموسم الفارط في المركز الـ 14.

كما أضافت ذات الصحيفة، بأن زدادكة، رفض عرضا رسميا قدم إليه من نادي غازي عنتاب التركي، الذي يريده الصائفة الحالية.

مشيرة إلى أن صاحب الـ 26 عاما، الذي عاد إلى ليل، بعد إعارة استمرت لـ 6 أشهر في نادي أوكسير الفرنسي، يملك عرضا آخرا من الدوري التركي، دون الكشف عن هوية النادي.