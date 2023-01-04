قناة النهار “حكيم: “في صغري كنت سريع الذكاء واجيب عن اسئلة الإمتحان قبل إتمام الاستاذ كتابتها بقلم قناة النهار نشر في 04 جانفي 2023 - 22:37 حكاية نجاح شارك غرِّد أرسل 30 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/RTtLk اقرأ أيضا طالع هابط: بعد بث الحالة الكارثية للطريق اولف بولاية ادرار.. السلطات تتحرك قناة النهار 25 ديسمبر مومن أيت قاسي: مودريتش يستحق كل التقدير وما صنعه في سن الـ37 هو ختام لمشواره بطريقة رائعة قناة النهار 17 ديسمبر "زهرة: "دخلت لمحو الامية وبديت نقرا ورحت نصلي التراويح بالواقفة قناة النهار 21 ديسمبر سنة 2022: مواصلة الإصلاح التشريعي والمؤسساتي .. وأحزاب مع موعد لتجديد القيادات قناة النهار 31 ديسمبر الشيخ النوي: شاب مستثمر من بجاية يستنجد بعد ما أصيبت أبقاره بالحمى القلاعية قناة النهار 03 جانفي رئيس الجمهورية: الرقمنة الحقيقية ستسمح لنا بمعرفة الفقير من الغني قناة النهار 22 ديسمبر دلال خير: أمراض عديدة أنهكت جسد رجل لأكثر من 20 عاما وهو اليوم يطلب المساعدة للعلاج قناة النهار 16 ديسمبر زيادات في الأجور يقرها رئيس الجمهورية .. هذه بعض تفاصيل كيفية الزيادة قناة النهار 26 ديسمبر فاسألوا: الله ينظر الى قلوبنا قناة النهار 24 ديسمبر نصر الدين قمريش: وزير الشباب والرياضة يحاول توجيه الأموال الموجهة للأندية نحو التطوير قناة النهار 24 ديسمبر