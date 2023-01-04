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قناة النهار

“حكيم: “في صغري كنت سريع الذكاء واجيب عن اسئلة الإمتحان قبل إتمام الاستاذ كتابتها

بقلم قناة النهار
“حكيم: “في صغري كنت سريع الذكاء واجيب عن اسئلة الإمتحان قبل إتمام الاستاذ كتابتها
حكاية نجاح
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