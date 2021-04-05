حكيم مدان: “التصويت على التقريرين المالي والأدبي جرى بكل ديمقراطية”

الرياضة
  • -
  • 0
حكيم مدان: “التصويت على التقريرين المالي والأدبي جرى بكل ديمقراطية”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد عضو المكتب الفيدرالي، حكيم مدان أن التصويت على التقريرين المالي، والأدبي، جرى بكل شفافية وديمقراطية.

وصرح مدان، لتلفزيون النهار: “العهدة انتهت والجمعية العامة صادقت على التقريرين المالي والأدبي  بكل ديمقراطية”.

وأضاف عضو المكتب الفيدرالي: “نتمنى من الرئيس المقبل للفاف وكتبه الفيدرالي، أن قدم أفضل مما قدمه المكتب السابق”.

وتابع حكيم مدان: “صراحة أندهش من الانتقادات التي تعرض لها المكتب الفيدرالي، وليس بهذه الطريقة التي يمكننا التقدم نحو الأمام، يجب الحدي عن الإيجابيات كما السلبيات”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=981166

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com