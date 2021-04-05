حكيم مدان: “التصويت على التقريرين المالي والأدبي جرى بكل ديمقراطية”

أكد عضو المكتب الفيدرالي، حكيم مدان أن التصويت على التقريرين المالي، والأدبي، جرى بكل شفافية وديمقراطية.

وصرح مدان، لتلفزيون النهار: “العهدة انتهت والجمعية العامة صادقت على التقريرين المالي والأدبي بكل ديمقراطية”.

وأضاف عضو المكتب الفيدرالي: “نتمنى من الرئيس المقبل للفاف وكتبه الفيدرالي، أن قدم أفضل مما قدمه المكتب السابق”.

وتابع حكيم مدان: “صراحة أندهش من الانتقادات التي تعرض لها المكتب الفيدرالي، وليس بهذه الطريقة التي يمكننا التقدم نحو الأمام، يجب الحدي عن الإيجابيات كما السلبيات”.