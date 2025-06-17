حكيم مدان: “ما يحدث في البطولة كارثة… وهناك من يريد تصفية حساباته على حساب الشبيبة”

عبّر المدير الرياضي لنادي شبيبة القبائل، حكيم مدان، عن غضبه واستيائه الشديدين بعد تعادل فريقه أمام ترجي مستغانم، ضمن الجولة 29 من الرابطة المحترفة.

وخرج المعني بعد نهاية المواجهة بتصريحات نارية وجّهت إلى مسؤولي الرابطة المحترفة. حملت انتقادات لاذعة وتلميحات قوية بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم.

وقال مدان في تصريحاته التي جاءت عقب نهاية المواجهة: “لا ندري لماذا أصروا على تعيين هذا الحكم رغم أننا راسلنا الرابطة لتغييره. وإذا كان وجودنا يزعجهم فليُعلمونا بذلك بكل وضوح”.

مضيفًا: “عندما نتحدث تتم معاقبتنا، لكن ما يحدث في البطولة كارثة حقيقية”.

وتابع المسؤول السابق في المنتخب الوطني: “نحن نعلم جيدًا مطالب الجماهير، لأننا في الأصل مشجعون لهذا الفريق العريق قبل أن نكون مسيرين فيه. وسنواصل القتال على كامل حظوظنا حتى آخر دقيقة من الموسم”.

وبلهجة تحمل في طياتها الإحباط وربما الإشارة إلى مغادرة محتملة. كشف مدان: “هناك بعض الأشخاص لا يريدونني في عالم كرة القدم مجددًا. ويعملون على تصفية حساباتهم معي على ظهر شبيبة القبائل، وهو أمر غير مقبول”.

ولم يتوقف مدان عند هذا الحد، بل أضاف: “هناك أمور غير طبيعية تحدث في البطولة. ونحن نعيش ضغوطًا متواصلة، في وقتٍ تمنح فيه الراحة الكاملة لفرق منافسة تلعب دون أي ضغط”.