حكّار :”هذا ما طالبنا به إدارة المولودية ونتدخل في مسألة واحدة فقط”

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكّار، بأن إدارته لا تتدخل تماما في الشأن الرياضي لمولودية الجزائر، رغم أنها صاحبة النسبة الأكبر من أسهم شركة “العميد“. وأوضح بأنه ينتظر من عمار براهمية وبقية المُسيرين تحسين الأمور في المُستقبل القريب.

وتحدث حكّار قائلا في هذا الشأن قائلا، صبيحة اليوم الثلاثاء :”لم نطلب من الشركة تحقيق الأرباح، بل تحسين أمورها من الناحية الإقتصادية، مثلما يحدث في بقية الفرق العالمية”.

وواصل في سياق مُتصل :”نحن لا نتدخل في الجانب الرياضي والقرارات المتخذة فيه، بل نتدخل في الجانب الإقتصادي وطريقة تسيير الأموال”.